Жительница Танзании Нгонде: «Я сожалею, что изменила цвет своей кожи»

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:13 — REGNUM Церемонимейстер Джахалия Нгонде — жительница Танзании, которая решила «обесцветить» свою кожу, чтобы стать похожей на европеек.

Она объяснила, что танзанийские мужчины предпочитают женщин со светлой кожей, и это стало одной из причин ее решения изменить африканский цвет кожи на европейский.

ВВС Swahili сообщает, что некоторые женщины в Танзании меняют цвет кожи, чтобы было проще найти мужа. Джахалия Нгонде сказала в интервью корреспонденту портала, что после обесцвечивания кожи у нее появилось много проблем.

Так, если не намазать кожу специальным кремом, все тело начинает жечь. А у некоторых на теле появляются темные пятна, которые невозможно убрать.

Джахалия Нгонде сожалеет, что не сможет вернуть тот цвет кожи, с которым она родилась.

«Я сожалею, что изменила цвет своей кожи», — сказала она.