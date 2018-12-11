Володин призвал депутатов помнить учения Солженицына

Москва, , 10:55 — REGNUM Депутатам Госдумы следует помнить учения писателя Александра Солженицына. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря, об этом в ходе пленарного заседания заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня день рождения Александра Солженицына, памятник ему открывается в Москве. Для нас это большая и памятная дата», — заявил Володин.

По его словам, в 100-летний юбилей со дня рождения писателя следует вспоминать не только его самого, но и те идеи, которых он придерживался.

«Хотелось бы, чтобы мы помнили об этом человеке, о том, что он сделал для нашей страны, о его учении, которое в разных сферах призывает нас быть с одной стороны более эффективными, но с другой стороны всегда думать, чтобы у нас не вырастали крылья, что мы работаем для людей. И об этом он говорил неустанно», — отметил Володин.