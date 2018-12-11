Пакистанская полиция разогнала массовый протест в Карачи

Карачи, Пакистан, , 10:53 — REGNUM 9 декабря в Карачи (пакистанская провинция Синд) произошли массовые беспорядки, которые привели к остановке дорожного движения в городе.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, главными участниками беспорядков стали рабочие Порта Касим в Карачи, уволенные со службы без выходного пособия по сокращению. Протесты начались ещё месяц назад, однако 9 декабря демонстранты направились к резиденции губернатора Карачи, требуя вернуть им их работу и деньги.

В тот же день в Карачи с рабочим визитом находился премьер-министр страны, Имран Хан, внимание которого и пытались привлечь 1760 демонстрантов.

Полиция прибегла к жестким мерам для разгона протестующих. Стражи порядка применили водометы, несколько человек получили ранения, по меньшей мере 14 участников задержаны.