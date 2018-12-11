Китай запускает прямой рейс между восточной провинцией Фуцзянь и Парижем

Фучжоу, Китай, , 10:48 — REGNUM Новый воздушный маршрут соединит столицу китайской провинции Фуцзянь город Фучжоу со столицей Франции Парижем, заявили в китайской авиакомпании Xiamen Airlines 11 декабря, передает агентство Синьхуа.

Рейс будет осуществляться на современных самолетах Boeing 787 Dreamliner. Вылет из Фучжоу будет в 12:30 по пекинскому времени, а прибытие в Париж — в 6:55 по местному каждые вторник, четверг и воскресенье. Общее время пути составит 13 часов 25 минут.

Новый маршрут станет первым прямым рейсом, связывающим провинцию Фуцзянь с Францией. Таким образом, Фучжоу станет уже восьмым городом Китая, который обзавелся прямыми рейсами до Парижа.

Отметим, что Париж является одним из самым популярных туристических направлений в Европе среди китайских туристов. В 2017 году в общей сложности 1,1 млн китайских гостей посетило столицу Франции.

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