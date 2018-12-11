Минздрав Украины: медуслуги без направления врача станут платными

Киев, , 10:47 — REGNUM Все медицинские услуги без направления врача на Украине станут платными, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщают 11 декабря «Украинские новости».

По ее словам, изменения начнутся со второй половины 2019 года. Финансировать медуслуги будет отдельная служба — Национальная служба здоровья. В связи с этим все анализы, исследования УЗИ, рентген и прочие услуги без направления врача станут платными.

Напомним, на Украине проводится медицинская реформа, которую многие эксперты оценивают неоднозначно. В частности, говорится о том, что многие медицинские услуги переведут в разряд платных.

Также на Украине существует проблема с вакцинами, которых не хватает для населения, хотя официально минздрав заявляет, что вакцин достаточно.