Албанец обманом получил в швейцарском пенсионном фонде 500 тысяч франков

Тирана, , 10:51 — REGNUM 11 лет подряд 65-летнему албанцу косовского происхождения Етони, проживающему в Швейцарии, удавалось обманом получать пособие по инвалидности, пока эта золотая жила не была закрыта усилиями социального детектива. Задача предприимчивого пенсионера облегчалась невнимательностью врачей, которые не слишком утруждали себя и легко подтверждали, что симулянт не в состоянии работать.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», когда работники Института общественной безопасности в Аргау посещали Етони, он лежал на диване, изображая апатию. На вопросы отвечал сбивчиво или вовсе не отвечал и притворялся спящим. Затем близкие Етони говорили, что его состояние стабильно плохое и не улучшается, и тот почти не может ничего сделать самостоятельно.

Таким образом, ему удалось получать в течение 11 лет пенсионное обеспечение IV, включающее компенсацию выплат на ежедневное поддержание здоровья и собственно пенсию, что составило около полумиллиона франков. В связи с этим Етони предстал перед судом по обвинению в мошенничестве.

Герой этой истории переехал в Швейцарию в возрасте 25 лет. В 2003 году, когда Етони ещё работал помощником повара, на приеме у семейного доктора, он заявил, что испытывает страх и недостаток сил. Доктор вместе с психиатром осмотрели мнимого больного и констатировали умственное заболевание и полную неспособность к работе.

Спустя несколько лет сотрудники ИОО Аргау усомнились в недееспособности Етони и в течение семи дней вели наблюдение, в результате которого оказалось, что тот вполне способен самостоятельно покидать квартиру, делать покупки, посещать ресторан с супругой и общаться с другими людьми.

На суде Етони заявил, что хотел бы работать, однако не получил разрешение врача.

Суд приговорил симулянта к двум годам заключения с трехлетним испытательным сроком и штрафу 4000 франков.