Московское метро восстановило движение на Замоскворецкой линии

Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве движение поездов метро по Замоскворецкой линии восстановлено, сообщает 11 декабря страница в Twitter Московского метрополитена.

«Движение на участке Замоскворецкой линии (2) от ст. «Орехово» до ст. «Автозаводская» восстановлено и вводится в график», — указано в микроблоге.

Ранее в утренний «час-пик» появились несколько сообщений о сбоях на «зелёной» ветке метро — об увеличении интервалов и полном отсутствии движения поездов. Кроме того, увеличение интервалов произошло и на Таганско-Краснопресненской линии от Котельников в сторону центра.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что пассажиров «выгоняли» из метро по громкой связи.

Официальной информации о причинах случившегося пока нет.