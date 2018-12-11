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Московское метро восстановило движение на Замоскворецкой линии

Общество

В утренний «час-пик» появились несколько сообщений о сбоях на «зелёной» ветке метро

Московское метро восстановило движение на Замоскворецкой линии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 11 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  В Москве движение поездов метро по Замоскворецкой линии восстановлено, сообщает 11 декабря страница в Twitter Московского метрополитена.

«Движение на участке Замоскворецкой линии (2) от ст. «Орехово» до ст. «Автозаводская» восстановлено и вводится в график», — указано в микроблоге.

Ранее в утренний «час-пик» появились несколько сообщений о сбоях на «зелёной» ветке метро — об увеличении интервалов и полном отсутствии движения поездов. Кроме того, увеличение интервалов произошло и на Таганско-Краснопресненской линии от Котельников в сторону центра.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что пассажиров «выгоняли» из метро по громкой связи.

Официальной информации о причинах случившегося пока нет.

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ЧП в метрополитене
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