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Спикер Госдумы простился с Людмилой Алексеевой

Общество

«У нее было видение и понимание, какой должна быть страна»

Москва, 11 декабря 2018, 10:06 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Из связывали хорошие, теплые отношения, отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.

Володин отмечал, что у нее было видение и понимание, какой должна быть страна.

«Защита прав человека была для нее главным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки», — сказал Володин.

Вместе с тем госдепартамент США соболезнует в связи с кончиной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино. До последнего она отстаивала достоинство человека, вдохновляла и учила многие поколения гражданских активистов в своей стране.

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