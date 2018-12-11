Спикер Госдумы простился с Людмилой Алексеевой

Москва, , 10:06 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Из связывали хорошие, теплые отношения, отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.

Володин отмечал, что у нее было видение и понимание, какой должна быть страна.

«Защита прав человека была для нее главным делом жизни, определяла ее помыслы и поступки», — сказал Володин.

Вместе с тем госдепартамент США соболезнует в связи с кончиной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино. До последнего она отстаивала достоинство человека, вдохновляла и учила многие поколения гражданских активистов в своей стране.