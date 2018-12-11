В Красноярске суд закрыл паблики в соцсети за отрицание семейных ценностей

Красноярск, , 10:03 — REGNUM По требованию прокуратуры города Красноярска суд признал информацию, размещённую в социальной сети «ВКонтакте», запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Уточняется, что надзорное ведомство провело проверку по информации ГУ МВД России по Красноярскому краю о выявлении в интернете сайтов, «популяризующих антиобщественные взгляды, в том числе среди несовершеннолетних».

По результатам проверки в суд направили два административных исковых заявления о признании этой информации запрещённой к распространению на территории России.

В ведомстве уточнили, что на страницах пабликов в интернете размещена информация, ориентированная на несовершеннолетних и пропагандирующая отрицание семейных ценностей. Также эта информация обесценивает понятие «любви как общезначимой культурной ценности», нарушает самоидентификацию подростка и, более того, направлена на аутоагрессию и убийства, пропагандирует «блатную» субкультуру и так далее.

В прокуратуре объяснили, что содержание выявленных в интернете страниц побуждает к совершению преступлений, деструктивно влияет на самосознание личности. Такие выводы сделали специалисты в области педагогики и детской психологии, принявшие участие в проверке.

3 декабря 2018 года Октябрьский районный суд Красноярска удовлетворил требования прокуратуры по обоим искам. Информация, размещенная в соцсети, признана запрещённой к распространению на территории РФ.

Исполнять решения суда после их вступления в силу будет Енисейское управление Роскомнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), подавляющее большинство родителей в России (91%) считают необходимым контролировать то, чем занимается ребенок на компьютере, и какие сайты он просматривает в интернете. 72% родителей уверены, что интернет — опасная среда для детей.

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