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В Таиланде тощую слониху заставляют выполнять трюки перед пустыми трибунами

Общество

Посетители зоопарка обеспокоились здоровьем животного, однако его владельцы считают, что все в порядке

Бангкок, 11 декабря 2018, 10:11 — REGNUM  Видео с крокодиловой фермы в таиландском Самут-Пракарне, на котором тощую слониху заставляют выполнять трюки перед пустыми трибунами, возмутило посетителей зоопарка и пользователей сети. Люди хотят помочь животному, однако представители фермы уверяют, что оно в полном порядке, сообщает Daily Mail.

На кадрах слониха стоит на деревянных тумбах, пока надзиратель не разрешает ей спуститься. Далее по команде смотрителя слониха проходит по железным прутьям, разворачивается и идёт обратно. При каждом движении видно кости, проступающие через кожу животного.

Автор ролика рассказал, что уже давно посещает зоопарк, но во время последнего визита оказался в шоке от вида слонихи. Он также отметил, что ранее крокодиловая ферма пользовалась популярностью, но сейчас здесь очень мало посетителей. Оператор предположил, что у заведения финансовые проблемы, поэтому они не могут позаботиться о слонихе должным образом.

Впрочем, сами владельцы зоопарка заверили журналистов, что все слоны здоровы и хорошо выглядят. Они заявили, что «ни один из них не тощий», всех хорошо кормят и они выступают каждый день.

Крокодиловая ферма в провинции Самут-Пракарн недалеко от Бангкока открылась в 1950 году. Сначала там содержали только крокодилов, однако со временем появились и другие животные. Сейчас это самая большая крокодиловая ферма в мире, на её территории ежедневно проходят различные шоу для гостей. Однако судя по отзывам на TripAdvisor, место выглядит забытым и плохо обслуживается.

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