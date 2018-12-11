Жириновский предлагает вообще запретить подарки учителям и врачам

Москва, , 09:59 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вообще запретить дарить подарки в том числе врачам и учителям, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Госдума рассматривает законопроект, внесенный правительством РФ, вводящий ограничения на подарки чиновникам, а также учителям и врачам. При этом разрешается принимать в подарок цветы и письменные принадлежности, например, ручки, блокноты и прочее.

«Надо все запретить, начинается с цветочка, шоколадки, с блокнотика. Ручка сегодня стоит очень дорого, есть ручки, которые стоят 300 тыс. рублей. Учительница пойдет и сдаст в магазин и получит 200 тыс. рублей. Чем не взятка?» — рассуждает Жириновский.