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Жириновский предлагает вообще запретить подарки учителям и врачам

Общество

«Ручка сегодня стоит дорого»

Москва, 11 декабря 2018, 09:59 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вообще запретить дарить подарки в том числе врачам и учителям, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Госдума рассматривает законопроект, внесенный правительством РФ, вводящий ограничения на подарки чиновникам, а также учителям и врачам. При этом разрешается принимать в подарок цветы и письменные принадлежности, например, ручки, блокноты и прочее.

«Надо все запретить, начинается с цветочка, шоколадки, с блокнотика. Ручка сегодня стоит очень дорого, есть ручки, которые стоят 300 тыс. рублей. Учительница пойдет и сдаст в магазин и получит 200 тыс. рублей. Чем не взятка?» — рассуждает Жириновский.

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