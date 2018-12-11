В Австралии приговорили подростка к 12 годам тюрьмы

Канберра, , 10:01 — REGNUM Суд Австралии приговорил подростка к 12 годам лишения свободы за планирование террористического акта, сообщает 11 декабря Associated Press.

Молодой человек был завербован боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и закупил для преступных целей холодное оружие.

Напомним, террористическое объединение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дало о себе знать в 2014 году, когда им были захвачены обширные территории в Сирии и Ираке.

После этого влияние боевиков распространилось среди радикальных элементов в исламском мире: сторонники террористов совершали нападения по всему миру. В настоящее время деятельность преступников значительно сократилась, благодаря действиям России в Сирии и коалиции, возглавляемой США в Ираке.

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