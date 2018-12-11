«ИрАэро» начала вывозить застрявших в Китае туристов

Иркутск, , 09:54 — REGNUM Перевозчик «ИрАэро» приступил к возвращению в Россию туристов, застрявших на китайском острове Хайнань. Об этом рассказал заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов, сообщает «Российская газета».

Крупнов отметил, что в городском округе Хайкоу действует антикризисный штаб. Первый самолет доставит 363 российских туриста в Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за постоянных долгов туроператора «Жемчужная река» авиакомпания «ИрАэро» прекратила перевозку пассажиров в Хайкоу, однако позже согласилась вернуть из Китая оставшихся там туристов. В отношении туроператора возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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