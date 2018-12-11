Власти Ярославля вслед за регионом сократят льготы из городского бюджета

Ярославль, , 09:53 — REGNUM Мэрия Ярославля в 2019 году сократит меры дополнительной социальной поддержки. Это следует из сообщения на официальном сайте мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вслед за региональными властями мэрия города преподносит предстоящие изменения как «сохранение всех дополнительных мер социальной поддержки населения». Между тем речь идет о «введении принципа нуждаемости». Иначе говоря, для получения той или иной социальной выплаты из городского бюджета нужно будет не просто обладать статусом матери-одиночки или многодетной семьи, но и подтвердить низкий уровень доходов.

В настоящее время по 787 решению муниципалитета Ярославля городской бюджет предоставляет 15 дополнительных мер соцподдержки для ветеранов, пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот, учащихся и жителей аварийных домов.

Наиболее существенные льготы касаются школьного питания, родительской платы за детские сады и проезда в общественном транспорте. 40% месячного проездного городской бюджет оплачивает для школьников и студентов, бесплатный проезд полагается одному из родителей в многодетных семьях. Бесплатное питание в школах получают дети-сироты, дети инвалидов 1 и 2 групп, дети чернобыльцев и погибших во время боевых действий, учащиеся спортивных классов. Половину школьного питания оплачивают матери-одиночки. Частичную компенсацию родительской платы в детсадах из городского бюджета получают многодетные семьи, семьи чернобыльцев, матери-одиночки, семьи, где есть родители-инвалиды.

При этом если льготы многодетным предоставляются также из областного бюджета, то матери-одиночки получают поддержку только из городского.

В 2018 году на эти меры городской бюджет потратил 200 млн рублей. Какую часть этих денег удастся «сэкономить» бюджету и за счет каких льготных категорий, в мэрии пока не уточняют. Не опубликован и проект изменений в решение муниципалитета № 787. Депутаты муниципалитета должны рассматривать его на ближайшем заседании комиссии по социальной политике.

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