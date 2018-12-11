Боец Хабиб Нурмагомедов назван самым популярным человеком Северного Кавказа

Махачкала, , 09:42 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным человеком Северного Кавказа в 2018 году по версии поисковой системы «Яндекс». Поисковик назвал наиболее частые запросы россиян с начала текущего года. Отмечается, что в топ-10 категории «Люди» оказались лица, про которых в поисковике задавалось больше всего запросов как про личностей: пользователей интересовали их фотографии, биографии, достижения, убеждения и так далее.

Выше Хабиба Нурмагомедова в данной категории расположился лишь другой спортсмен — голкипер сборной России по футболу и московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Замкнул тройку лидеров ещё один футболист, нападающий сборной России и питерского «Зенита» Артем Дзюба. Кроме того, бой Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора занял четвертое место в категории «События».

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Уходящий 2018 год стал самым успешным в спортивной карьере Хабиба Нурмагомедова. В Нью-Йорке, 7 апреля, в рамках бойцовского турнира UFC 223 он завоевал долгожданный для себя пояс чемпиона организации в лёгком весе. В тот вечер спортсмен из Дагестана одолел американца Эла Яквинту и был признан победителем единогласным решением судей.

Спустя ровно полгода на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов сразился с принципиальным соперником — ирландцем Конором Макгрегором. Проведя болевой приём оппоненту в четвёртом раунде, дагестанец успешно защитил свой титул.

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