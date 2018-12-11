В Казахстане выявили 37 тыс. человек, проживающих без регистрации

Астана, , 09:29 — REGNUM В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок» полиция Казахстана привлекла к административной ответственности 37 тыс. человек, проживающих без регистрации, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД республики.

В ходе мероприятий инспекторы подробно изучили административные участки и проверили более 9 тыс. квартир. В результате к административной ответственности привлечено более 1 тыс. собственников квартир, в которых не проживают зарегистрированные жильцы.

Сотрудники полиции также выявили 20 тыс. нарушений правил пребывания иностранных граждан. Более 2 тыс. иностранцев выдворены за пределы Казахстана.

Напомним, в декабре в МВД Казахстана сообщили, что в республике обнаружено 586 адресов, по которым зарегистрировано от 50 и более человек.

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