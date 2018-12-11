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Дагестан: компания обманула администрацию района на полмиллиона рублей

Общество

Перед судом по подозрению в мошенничестве предстанет руководитель строительной компании «Уют-строй»

Махачкала, 11 декабря 2018, 10:22 — REGNUM  Руководитель дагестанской строительной компании «Уют-строй» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Он подозревается в причинении ущерба бюджету Хивского района республики в размере 450 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии обвинения, в 2014 и 2015 годах фигурант дела заключил с администрацией село Хив контракты на выполнение работ по реконструкции сельского рынка и капитальному ремонту здания пищеблока одной из местных школ. В последующем руководитель подрядной организации передал заказчику для оплаты фиктивные документы, на которых стоимость выполненных работ была завышена. Отмечается, что вместе с уголовным делом в суд направлен иск о взыскании с обвиняемого суммы причинённого ущерба.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане предстанет перед судом директор строительной компании «Гранит». По версии обвинения, в 2015 году подозреваемый заключил контракт с администрацией Дербентского района республики на выполнение ремонта детского сада «Айгюн» в селе Белиджи. После поступления денег на счет строительной компании гендиректор их похитил. В актах о приемке работ злоумышленник указал ложные сведения о том, что организация якобы выполнила свои обязательства по контракту. В результате муниципальной казне был нанесён ущерб в размере более 470 тысяч рублей.

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