Дагестан: компания обманула администрацию района на полмиллиона рублей

Махачкала, , 10:22 — REGNUM Руководитель дагестанской строительной компании «Уют-строй» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Он подозревается в причинении ущерба бюджету Хивского района республики в размере 450 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии обвинения, в 2014 и 2015 годах фигурант дела заключил с администрацией село Хив контракты на выполнение работ по реконструкции сельского рынка и капитальному ремонту здания пищеблока одной из местных школ. В последующем руководитель подрядной организации передал заказчику для оплаты фиктивные документы, на которых стоимость выполненных работ была завышена. Отмечается, что вместе с уголовным делом в суд направлен иск о взыскании с обвиняемого суммы причинённого ущерба.

Читайте также: В Дагестане при ремонте детского сада похитили почти полмиллиона рублей

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Дагестане предстанет перед судом директор строительной компании «Гранит». По версии обвинения, в 2015 году подозреваемый заключил контракт с администрацией Дербентского района республики на выполнение ремонта детского сада «Айгюн» в селе Белиджи. После поступления денег на счет строительной компании гендиректор их похитил. В актах о приемке работ злоумышленник указал ложные сведения о том, что организация якобы выполнила свои обязательства по контракту. В результате муниципальной казне был нанесён ущерб в размере более 470 тысяч рублей.