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Фестиваль «Путешествие в Рождество»: более 8 тыс. мастер-классов

Общество

Мастер-классы проходят в теплых павильонах бесплатно

Москва, 4 января 2019, 10:17 — REGNUM  В Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля пройдет более 8 тысяч мастер-классов для детей и взрослых, сообщается на портале мэра Москвы

Гостей фестиваля обучат готовить праздничные блюда и мастерить новогодние подарки, помогут освоить столярное дело и старинные ремесла.

В частности, в программе фестиваля — приготовление праздничных блюд российских регионов и зарубежных стран, старинные и современные рецепты, угощения из сказок и сладкие подарки.

Также гости фестиваля смогут наблюдать за уличными представлениями и спектаклями на льду и участвовать в спортивных играх и экскурсиях. Мастер-классы проходят для всех желающих в теплых павильонах бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, шестой фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января.

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