В колониях Зауралья сокращается число рецидивистов

Курган, , 09:24 — REGNUM В Курганской области сокращается число осуждённых, повторно попавших в места лишения свободы. Только в 2018 году число рецидивистов уменьшилось на 110, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях Зауралья отбывает срок 727 рецидивистов. Работа, направленная на социализацию осужденных и их подготовку к выходу на свободу заключается в обучении рабочим специальностям. Восстанавливаются утраченные документы, права осужденных на получение пенсий и социальных пособий. Инвалидов направляют на комиссию для присвоения группы и назначения соответствующих выплат.

«Когда попала в колонию, у меня не было никакого образования. В ИК-4 выучилась на оператора швейного производства. После освобождения, по рекомендации сотрудников колонии, меня взяли работать на предприятие по пошиву одежды», — говорит одна из вчерашних заключённых.

На основании письменного заявления осужденного о выборе места и желания трудоустроиться администрация исправительного учреждения направляет запросы в органы местного самоуправления, службы занятости населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства, предоставления регистрации и жилья, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.