Взрывоопасная зона возле арсенала под Ичнёй на Украине сократилась до 3 га

Ичня, Украина, , 09:01 — REGNUM Взрывоопасная зона возле Ични в Черниговской области сократилась до площади размером 3 га, сообщает 10 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, пиротехники уже очистили 17 га прилегающей территории к военному складу, где произошел ранее взрыв. В течение недели спасатели изъяли более 7 тыс. взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы на украинском арсенале возле города Ичня произошли в ночь на 9 октября. Были эвакуированы порядка 20 тыс. человек, также была установлена бесполетная зона радиусом 30 км.

Власти Украины сразу выдвинули версию о диверсии, которая якобы стала причиной взрывов.

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