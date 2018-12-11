Пермячка – Путину: «Привезите в город как можно больше сортиров»

Пермь, , 10:21 — REGNUM В Перми по распоряжению департамента образования города Перми территории всех школ должны быть закрыты с 1 января 2019 года на магнитные замки. При этом родители находиться на территории школы могут только с согласия руководителя образовательного учреждения по предварительному заявлению или по обращению учителя. Информация об этом опубликована на странице «Союз поколений Мотовилихи. Спасём школы 48 и 49» в соцсети.

В интернете развернулась бурная дискуссия по поводу действий чиновников. Ряд родителей считает, что закрытие школ на магнитные замки — это нарушение их конституционных прав. Пользователи отмечают, что мотивом закрытия территорий школ служит пресловутая безопасность. Однако ЧП происходят в школах, где уже есть пропускная система, а источником опасности служат учащиеся этих школ. В то время, когда везде говорят об открытости, на самом деле систему образования делают всё более и более непрозрачной.

Другие родители заявили, что с точки зрения безопасности закрытие школьных территорий — это отличное решение, а в Москве оно стало нормой. Еще часть пользователей выразили мнение, что самым эффективным инструментом борьбы с терроризмом были бабушки-вахтеры, которые знали в лицо каждого ученика.

Реакцией на нововведение стало и открытое письмо президенту России Владимиру Путину жительницы Перми Анастасии М., опубликованное на её персональной странице в соцсети.

Пермячка сообщает, что в школах Перми два года назад установили пропускную систему из турникетов и металлоискателей, вход в школы осуществляется, как на закрытые режимные объекты по пропускам (картам доступа). Все эти нововведения объясняют защитой от террористов. Женщина недоумевает, откуда в Перми так много террористов и как получилось, что школы и детские сады необходимо срочно превратить в закрытые режимные объекты?

«24 сентября 1999 г. вы говорили: «Террористов надо мочить в сортире». С той поры прошло 20 лет. Но, как оказалось, в Перми всё это время они (террористы) только размножались. Теперь их количество в Перми, как я понимаю, достигло такого критического уровня, что министерство образования Пермского края и департамент образования города поняли, что только введением пропускных систем, закрытием территорий школ, детских садов, установкой турникетов и металлоискателей можно остановить нашествие террористов в школы и детские сады города.

У меня огромная просьба к вам лично, Владимир Владимирович, пожалуйста, приезжайте в Пермь. Привезите в город как можно больше сортиров, потому что в Перми с ними огромная проблема (их практически нет). И верните нам безопасность в городе Перми и Пермском крае. Сортиры можно будет потом оставить прямо в городе. А вот с министерством образования, допустившим такое размножение террористов в Перми, решайте сами, как поступить» (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщили в городском департаменте образования, до конца 2018 года на всех калитках и воротах школьных заборов установят магнитные замки. При этом школьные стадионы останутся доступными для горожан. Карту доступа можно получить у директора образовательного учреждения бесплатно, отмечают информресурсы.

Напомним, в конце ноября в центре скандала оказалась школа № 116 Перми. Мать одного из учеников выложила в интернете видеоролик, где дети, находящиеся на школьном дворе, пытаются выбраться со школьной территории, но не могут, потому что ворота закрыты на замок. Родительница возмутилась — все входы перекрыты, родителям вход запрещён, а что же будет, если возникнет реальная угроза пожара или теракта? Положение учеников пермячка охарактеризовала, как «детки в клетке». При обсуждении ситуации в пермской школе пользователи сошлись во мнении, что в действиях администрации школы присутствует явный перегиб.

Между тем стоит также отметить, что в Прикамье на самом деле зафиксирован значительный рост количества преступлений террористической направленности. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, за год рост составил 780%.

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