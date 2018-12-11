В Москве за год отреставрировали около 190 памятников архитектуры

Москва, 11 декабря 2018, 08:43 — REGNUM В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.
По его словам, в 2010 году в столице 1325 памятников архитектуры находились в плохом состоянии. В этом же году в столице стартовала реставрационная программа.
За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры. На сегодняшний день число проблемных зданий сократилось до 248.
Собянин отметил, что проблемные здания взяты на контроль. «Будем или собственников заставлять приводить их в порядок, или искать инвесторов», — пояснил мэр.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Москва потеряла как минимум 15 объектов старинной застройки. Защитники исторической среды считают, что главным сносом года можно считать уничтожение трехэтажного главного дома городской усадьбы Неклюдовой
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