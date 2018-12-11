Власти Сирии занялись реабилитацией освобожденных из плена детей

Дамаск, , 08:33 — REGNUM Правительство Сирии разработало программу реабилитации для граждан страны, пострадавших от действий террористов, в первую очередь — для детей, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что во всех освобожденных от боевиков районах страны будут открыты специальные реабилитационные центры для тех несовершеннолетних, которые многие месяцы находились в плену у террористов, подвергаясь пыткам, унижениям и мощному психологическому давлению.

Сообщается, что в центрах реабилитации с пострадавшими в ходе боевых действий будут работать психологи и врачи, также освобожденным детям будут преподавать основы религиозного воспитания.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что члены организации «Белые каски» похитили на территории страны 44 ребенка для использования их в инсценировке химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

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