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В Москве камеры ГИБДД начнут различать марки автомобилей

Общество

Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья»

В Москве камеры ГИБДД начнут различать марки автомобилей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Засада

Москва, 11 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  В Москве камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) к концу декабря 2018 года начнут автоматически определять марки автомобилей, об этом «Известиям» рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Отмечается, что в настоящее время камеры сами вычисляют только государственный номер нарушителя, а с маркой из базы данных ГИБДД его сверяют вручную.

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При этом автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке «писем счастья», а также найти угонщиков, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице завершатся работы по созданию системы распознавания лиц, которая поможет ловить преступников, находящихся в розыске. По словам градоначальника, в некоторых районах и станциях метро уже прошёл пилотный проект, удалось задержать десятки преступников.

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Нарушения Правил дорожного движения
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