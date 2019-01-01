Регионы России отсортировали по долгам жителей за ЖКХ

Москва, , 07:49 — REGNUM Больше всего в России домохозяйств, имеющих сложности с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), имеется в Ставропольском крае. Таких семей в регионе 33,8%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте своеобразного «антирейтинга» Кабардино-Балкария, у 28,5% жителей этого региона не хватает средств на оплату ЖКХ. На третьем месте среди регионов России по сложностям с внесением обязательных платежей находятся Чувашия и Тува (по 25%). Не в могут вовремя оплачивать услуги 22% населения Саратовской области и 19,3% проживающих в Астраханской области.

Отмечается, что наилучшая ситуация с платежами за коммунальные услуги в стране у жителей Приморья, Липецкой, Ивановской, Тверской областей, а также Севастополя и Камчатского края. В указанных регионах домохозяйств с задолженностями по услугам ЖКХ меньше одного процента.

По данным издания, что наибольшие сложности с внесением обязательных платежей испытывают многодетные (16,8%), неполные (15,8%) или молодые семьи (12,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чукотские пенсионеры получают наиболее высокие в России пенсии, самые низкие пенсионные выплаты — в Кабардино-Балкарии.

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