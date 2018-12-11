Путин примет участие в открытии памятника Александру Солженицыну

Москва, , 07:56 — REGNUM Сегодня, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Александру Солженицыну. Открытие памятника состоится в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Торжественная церемония пройдёт в рамках празднования юбилея писателя. 11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Солженицына, автора таких произведений, как «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом» и многих других.

Как сообщает ИА REGNUM, памятник Солженицыну установлен недалеко от Дома русского зарубежья, который расположен на улице Нижняя Радищевская, 2.

Автор памятник — скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук. К открытию памятника провели благоустройство прилегающей территории.

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