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В 2018 году на производствах Казахстана погибли 167 человек

Общество

В Павлодарской области прошел форум «Достойный труд – основа стабильности государства»

Павлодар, Казахстан, 11 декабря 2018, 07:40 — REGNUM  За десять месяцев 2018 года на различных производствах Казахстана пострадал 1 231 рабочий, и 167 челок погибло, сообщает 11 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»).

На Аксукском заводе ферросплавов в Павлодарской области Казахстана состоялся форум трудящихся «Достойный труд — основа стабильности государства».

На форуме выступил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев. Он отметил, что наибольшее количество инцидентов происходит на предприятиях горно-металлургического комплекса и строительной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2018 года работники вредных производств в Казахстане получили 178,7 млрд тенге ($485 млн по курсу на 16 октября) в качестве обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Читайте ранее в этом сюжете: Работники вредных производств в Казахстане получили $485 млн

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Производственный травматизм и охрана труда
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