Между Туркестаном и Ташкентом запущено автобусное сообщение

Туркестан, Казахстан, , 07:22 — REGNUM В Казахстане состоялся запуск международного автобусного маршрута «Туркестан — Ташкент», сообщили 10 декабря в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Маршрут обслуживают казахстанский перевозчик ТОО «Бакдаулет Сервис» и агентство «Узавтотранс». С автовокзалов ежедневно отправляются по два автобуса. Протяженность маршрута составляет 335 км, а время в пути — 6 часов 40 минут.

Билет можно купить за 2000 тенге (359 рублей) или 50 000 сомов (399 рублей). Из Туркестана автобус отправляется в 7:00 и 17:00, а из Ташкента — в 8:00 и 18:00 (время астанинское).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Астане состоялся туристический форум «Туризм на Шелковом пути». В рамках форума туроператоры Казахстана и Узбекистана договорились открыть автобусный маршрут «Туркестан — Ташкент».

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