В Оренбуржье заводчане намерены выйти на митинг из-за невыплаты зарплаты

Орск, Оренбургская область, , 08:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области многодетная семья, работающая в машиностроительном концерне «ОРМЕТО-ЮУМЗ», стала инициатором акции протеста. Уведомление о проведении митинга подано в мэрию, сообщает портал orsk.ru.

Планируется, что в публичном мероприятии примут участие до 500 человек, а сам митинг пройдёт 21 декабря на проспекте Мира. Заводчане протестуют против банкротства предприятия, отстаивают свою заработную плату и восстановление рабочего процесса в концерне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября по 3 декабря ОРМЕТО-ЮУМЗ находился в простое по вине работодателя. Мера вводилась из-за кризисной финансовой ситуации. Благодаря вмешательству губернатора Оренбуржья предпринимаются попытки по выводу завода из кризиса. В конце ноября в отдельные помещения начался пуск тепла. Однако после завершения официального простоя многим работникам предложили написать заявления о вынужденном отпуске с разными датами выхода на работу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на 10 декабря на АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» продолжаются мероприятия по выводу производства на рабочий график. Пока концерн подключен к теплу на 80%. 10 декабря на работу вышли 1040 заводчан (по данным профсоюза, в трудовом коллективе числится 3400 работников). Ход подготовительных мероприятий и ситуация с занятостью работников ОРМЕТО-ЮУМЗ находятся на постоянном контроле губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Обсуждаются вопросы работы с потенциальными заказчиками по формированию портфеля заказов и мероприятия по истребованию с тульского предприятия-должника многомиллионного долга, которого должно хватить для выплаты работникам текущей зарплаты.

В начале декабря лидер Федерации профсоюзов Ярослав Чирков отметил, что заводчанам выдали зарплату за сентябрь и аванс за октябрь. Напомним, ранее информресурсы заявляли, что рабочие концерна жаловались на отсутствие денег, чтобы платить за услуги ЖКХ, погашать кредиты в банках и вносить родительскую плату в детские сады.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Новиков (КПРФ) считает, что у главы региона недостаточно полномочий для решения проблемы на предприятии.

«Дело в том, что мотается по всей области и, как пожарный, пытается притушить вот эти волнения. Вопрос в другом, насколько реально эти вопросы решить? Потому что он может только временно побудить кого-то: местный какой-то банк, энергетиков и так далее. Но это временно», — сказал он в эфире «Эха Москвы в Оренбурге».

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