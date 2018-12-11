Спорткар папы римского разыграют в лотерею

Лос-Анджелес, США, , 05:30 — REGNUM Спортивный автомобиль Lamborgini Huracan, некогда подаренный компанией папе римскому Франциску I, разыграют в лотерею, сообщает журнал «За рулем».

Сообщается, что розыгрыш спорткара проводит благотворительная организация Omaze. Приобрести лотерейный билет можно за $10, однако шансы на выигрыш возрастают от количества денег, потраченных на покупку лотерейного билета. Минимальный билет стоимостью в $10 дает 100 баллов, а билет за $5 000 даст покупателю 50 000 баллов. Отмечается, что вырученные от лотереи деньги пойдут на благотворительность.

Напомним, автомобиль, украшенный в цвета флага Ватикана, был подарен понтифику в ноябре 2018 года. Франциск благословил спорткар и оставил на нем автограф. Затем автомобиль был выставлен на аукционе Sotheby's и ушел с молотка за сумму в 809 375 евро. Отмечалось, что деньги, вырученные с продажи спорткара, пошли на благотворительность.