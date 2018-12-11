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Собчак ушла с поста главного редактора L'Officiel

Общество

«Пришло время идти дальше»

Собчак ушла с поста главного редактора L'Officiel
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Москва, 11 декабря 2018, 05:17 — REGNUM  Ксения Собчак покинула пост главного редактора российской версии издания L'Officiel, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Она опубликовала обложку октябрьского номера журнала и сообщила, что этот номер является последним под ее руководством. Она подчеркнула, что очень довольна проделанной работой на посту главного редактора глянца. Собчак добавила, что «пришло время идти дальше».

Напомним, Ксения Собчак являлась главным редактором российской версии журнала о моде L'Officiel с 2014 года. Этот журнал выпускается в России издательской группой ACMG, в которой Собчак в сумме проработала восемь лет.

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