Глава минэкологии Челябинской области назвал источник загрязнений воздуха

Челябинск, , 05:32 — REGNUM Вероятные источники выбросов, на которые в последние дни жалуются челябинцы, — это горящие автомобили, бочки из-под моторного масла, которые поджигают на несанкционированных пунктах приема металлолома, заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Комментируя продление режима НМУ в Челябинске до 12 декабря, Лихачев пояснил, что министерство следит за экологической ситуацией и ряд предприятий контролирует «круглосуточно». Речь идет как о предприятиях малого и среднего бизнеса, так и о крупных заводах. В частности, экологи вновь собираются проверять предприятия «Мечела».

"Особое внимание мы уделяем предприятиям, которые работают с нарушениями законодательства в периоды НМУ. В черте города наблюдается появление несанкционированных пунктов приема металлолома, которые сжигают отходы своей деятельности: это и горящие остовы автомобилей, и сданные в утиль бочки из-под моторного масла, — пояснил Лихачев. — Чаще всего, именно на эти запахи жалуются жители Калининского и Курчатовского районов».

Напомним, в Челябинске объявлен режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий), когда из-за погоды значительно повышается риск скопления смога над городом. Режим НМУ первой степени объявлен до 12 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах декабря от челябинцев поступили десятки жалоб на удушливый запах: «Нечем дышать!» Кроме того, на загрязнения воздуха жаловались жители городов Копейска и Коркино.

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