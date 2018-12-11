Семеро наркоторговцев задержаны на юго-западе Китая с 66 кг метамфетамина

Куньмин, Китай, , 05:10 — REGNUM Полиция провинции Юньаннь на юго-западе Китая задержала семерых подозреваемых в перевозке наркотиков и изъяла у них 66 кг метамфетамина, сообщили в местной полиции, передает 10 декабря агентство Синьхуа.

Первого декабря полиция пограничного с Мьянмой китайского города Линьцан получила наводку, согласно которой злоумышленники планируют совершить сделку по продаже наркотиков в Линьцане.

Позже полицейские остановили автомобиль с 66,59 кг метамфетамина на борту, а также арестовали семерых граждан Мьянмы. Расследование продолжается.

Напомним, что Мьянма является ключевым поставщиком наркотиков в Китай, а также частью «золотого треугольника» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре наркоторговца были приговорены к смертной казни на севере Китая. У них также было изъято при задержании 67 кг метамфетамина.

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