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Верблюжьи патрули будут следить за порядком в Абу-Даби

Общество

Эти подразделения не только призваны следить за порядком в Абу-Даби

Верблюжьи патрули будут следить за порядком в Абу-Даби
Dawit Rezene
Верблюжий патруль

Абу-Даби, 11 декабря 2018, 05:09 — REGNUM  Полиция Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) намерена создать подразделения, которые будут заниматься патрулированием улиц верхом на верблюдах, сообщает газета Gulf News.

По словам главы полиции города Мухаммеда аль-Румейси, эти подразделения не только призваны следить за порядком в Абу-Даби, но и сохранять традиции эмиратов.

«Полицейские обучены в соответствии с самыми высокими стандартами для несения службы по предотвращению преступлений и для коммуникаций с обществом», — добавил он.

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