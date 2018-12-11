Верблюжьи патрули будут следить за порядком в Абу-Даби

Абу-Даби, , 05:09 — REGNUM Полиция Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) намерена создать подразделения, которые будут заниматься патрулированием улиц верхом на верблюдах, сообщает газета Gulf News.

По словам главы полиции города Мухаммеда аль-Румейси, эти подразделения не только призваны следить за порядком в Абу-Даби, но и сохранять традиции эмиратов.

«Полицейские обучены в соответствии с самыми высокими стандартами для несения службы по предотвращению преступлений и для коммуникаций с обществом», — добавил он.

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