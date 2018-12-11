Китай борьбой с бедностью наносит удар по эндемическим заболеванием

Пекин, , 04:54 — REGNUM В Китае стартовала трехлетняя кампания по профилактике и лечению эндемических заболеваний, которая продлится в период с 2018 по 2020 годы, говорится в плане действий, выпущенном Национальной комиссией здравоохранения Китая, и еще девятью ведомствами, передает 10 декабря агентство Синьхуа.

До конца 2020 года Китай будет стремиться к устранению йодной недостаточности, положить конец отравлению мышьяком и фтором, которые вызваны сжиганием угля, побороть болезнь Кашина-Бека и болезнь Кешана.

Кампания напрямую связана с национальными целями искоренения нищеты к 2020 году и требует особого внимания, отмечают в министерстве. Кроме того, прогресс в деле контроля за эндемическими заболеваниями является важным показателем работы местных властей.

Отметим, что на 2018 год 94,2% уездов Китая избавились от такого распространенного недуга, как недостаточность йода, а болезнь Кешана взята под эффективный контроль в 94,2% уездов, где она когда-либо была широко распространена. В то же время, в 95,4% уездов, которые когда-либо имели трудности с болезнью Кашин-Бека, в настоящее время избавились от нее.

Напомним, что болезнь Кешана вызывает некроз миокарда и вызвана дефицитом селена в организме. Болезнь Кашина-Бека вызывает дегенеративные процессы в опорно-двигательном аппарате в связи с нарушением роста трубчатых костей и вызвана, как правило несбалансированным содержанием кальция в организме. Все указанные эндемические болезни так или иначе связаны с неправильным питанием на фоне нищеты.