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Две вспышки чумы свиней одновременно зафиксированы на юге и на севере Китая

Общество

Африканская чума свиней и не думает отступать в Китае

Пекин, 11 декабря 2018, 04:37 — REGNUM  В Китае подтверждены новые вспышки африканской чумы свиней в северной провинции Шэньси и южной провинции Гуйчжоу, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 10 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм уездного города Шэньму в провинции Шэньси 19 свиней погибли в результате опасной инфекции, сообщили в министерстве. Вспышка также была зафиксирована в районе Байюнь города Гуйян, где пять свиней оказались инфицированы, а затем погибли.

Напомним, что чума свиней крайне опасное и неизлечимое заболевание, которое, однако, не опасно для человека. И тем не менее, оно наносит огромный вред сельскому хозяйству. Первый случай вируса в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин. С тех пор десятки вспышек были зафиксированы в десятках провинциях страны.

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Чума свиней
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