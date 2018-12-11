Две вспышки чумы свиней одновременно зафиксированы на юге и на севере Китая

Пекин, , 04:37 — REGNUM В Китае подтверждены новые вспышки африканской чумы свиней в северной провинции Шэньси и южной провинции Гуйчжоу, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 10 декабря агентство Синьхуа.

На одной из ферм уездного города Шэньму в провинции Шэньси 19 свиней погибли в результате опасной инфекции, сообщили в министерстве. Вспышка также была зафиксирована в районе Байюнь города Гуйян, где пять свиней оказались инфицированы, а затем погибли.

Напомним, что чума свиней крайне опасное и неизлечимое заболевание, которое, однако, не опасно для человека. И тем не менее, оно наносит огромный вред сельскому хозяйству. Первый случай вируса в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин. С тех пор десятки вспышек были зафиксированы в десятках провинциях страны.

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