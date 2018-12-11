В соцсетях разгорелись споры из-за «бриллиантового самолета»

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Фотография пассажирского авиалайнера, обшивка которого усыпана бриллиантами, вызвала горячие споры среди пользователей социальных сетей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Блогер Сара Шакил выложила фотографию с самолетом авиакомпании Emirates, которой украшен драгоценностями. После этого фотография появилась в официальном Twitter-аккаунте авиакомпании. Под фотографией начали появляться комментарии пользователей.

Ряд посетителей страницы отметил, что украшение самолета драгоценными камнями — излишняя роскошь, стоящая немалых денег, которые можно было потратить на более важные вещи. Часть пользователей решила, что представленная фотография — фотоколлаж, а на самом деле «бриллиантового самолета» не существует.

Чтобы развеять сомнения в подлинности самолета, Сара Шакил выложила другое фото, но уже с иного ракурса. Однако и это не убедило сомневающихся пользователей. В этот раз они похвалили Шакил за впечатляющие навыки работы в графическом редакторе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря на YouTube было опубликовано видео, где актер Энди Серкис изображает Терезу Мэй в стиле Голлума из фильма «Властелин колец». Такая сатира на Brexit и позицию британского премьер-министра по выходу Великобритании из состава ЕС быстро стала популярной в соцсетях.

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