«Никаких отлучек»: мэр из Татарии запретил подчинённым «тёплые края»

Казань, , 04:17 — REGNUM Новогодние «перлы» мэров двух основных городов Татарии стали одними из самых обсуждаемых в соцсетях. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев запретил руководителям ведомств на новогодние каникулы уезжать без его разрешения, а мэр столицы Ильсур Метшин поделился мечтой о том, «чтобы ни одну елку к Новому году не рубили». Одного градоначальника горожане уже заподозрили в лицемерии, а второго — в популизме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наиль Магдеев на одном из совещаний заявил, что начальники подразделений исполкома и главы ведомств должны быть в городе с 25 декабря по 20 января, то есть работать в новогодние каникулы.

«Никаких отлучек, командировок быть не должно. Понятно, что бывают разные обстоятельства. Но я прошу, чтобы отъезды осуществлялись только с моего согласия. А то начинаешь узнавать, а там 10-й заместитель, 15-й, а первый руководитель где-то в тёплых краях. Съездить отдохнуть можно и после 15 января. Здесь надо быть. У руководителя предприятия всегда здесь есть работа» — заявил мэр.

Инициатива мэра между тем не вызвала восторга у горожан, наоборот, часто звучали обвинения в популизме.

«Военное положение? Странно. После 15-го работать нужно, а не отдыхать», «Царь, просто царь, очень приятно, царь…», «Цирк и популизм! Смешная смесь деревенского бая с прогрессивным распределителем бюджета, который хочет быть похожим на менеджера», «Он имеет право? Где такое прописано?», — удивлены горожане.

Мэр Казани Ильсур Метшин также попал в медиаповестку в начале этой недели в связи со своим высказыванием. На «деловом понедельнике» — еженедельном совещании он отметил, что хотел бы, чтобы горожане отказались от настоящих елей в пользу искусственных.

«Моя мечта, чтобы ни одну елку к Новому году не рубили. Когда мы росли, такого предложения и разнообразия искусственных разборных ёлок не было. Сейчас они представлены на любой вкус», — заявил мэр.

Напомним, в Казани начали работать елочные базары. Всего их открылось 15, там продают новогодние деревья из специальных питомников. Стоимость варьируется от 300 рублей до 1 тыс. рублей.

С одной стороны жители города отметили прекрасное желание сохранить «зелёные лёгкие» планеты, а с другой напомнили, что подобные ежегодные высказывания мэра пахнут лицемерием.

«Да, надо беречь природу, но не только на словах. А то давно ли на танковом кольце четыре сотни сосен вырубили со стороны МКДЦ? Давно ли застройщик участка бывшего кинотеатра Комсомолец на Карбышева вылез за границы территории и срубил сотню хвойных деревьев, изуродовал детскую горку в овраге? Давно ли Зиген зачистил пойменный лес на Ямашева/Гаврилова?», «Во истину наглядный пример лицемерия. А что же они молчат, когда огромные территории по Татарстану просто под корень вырубают… леса???», «Если наш мэр в школе учил химию, то должен знать, что производство искусственных ёлок наносит не сопоставимый вред окружающей среде по сравнению с плановой рубкой сосен», «Организуйте пункты приёма срубленных елок и перерабатывайте без ущерба воздуху. Но это если проблему нужно решить, а не лясы точить», «Гектарами рубят деревья в городе, а вот елочку жалко…», — пишут жители в ответ на мечту мэра столицы Татарии.

В обсуждении даже прозвучало компромиссное предложение — «высадить живую ель на Ярмарочной площади и делать ее главной новогодней елкой».