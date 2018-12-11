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На Украине незаконных вырубок леса стало вполовину меньше — Гослесагентство

Общество

Украина потеряла 800 тыс. гектаров леса за 15 лет

На Украине незаконных вырубок леса стало вполовину меньше — Гослесагентство
Вырубка леса

Киев, 11 декабря 2018, 00:08 — REGNUM  За 2018 год на Украине незаконно вырубили в два раза меньше леса, чем в 2017 году, заявили в пресс-службе Гослесагентства, сообщил 10 декабря телеканал 112.ua.

«Что же касается незаконной вырубки, в пресс-службе говорят, объем уменьшился почти наполовину по сравнению с прошлым годом. В 2018 году составил 14 тысяч кубических метров», — рассказал корреспондент телеканала.

Он отметил, что по данным ведомства, за последние 15 лет Украина лишилась леса на 800 тыс. гектаров своей территории.

Напомним, по данным организации Earthsight, которая ранее заявила об огромных масштабах незаконной вырубки леса на Украине, заявили, что Гослесагентство Украины готовой пойти на любые нарушения для защиты нелегального бизнеса.

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