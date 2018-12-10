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Национальный музей Бразилии назвал экспонаты, уцелевшие после пожара

Общество

Из-под обломков сгоревшей части музея удалось извлечь около 1500 предметов

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 декабря 2018, 23:53 — REGNUM  Сотрудники Национального музея Бразилии назвали число экспонатов, которые удалось восстановить после пожара, уничтожившего практически все здание, 10 декабря передает агентство Associated Press.

Из-под обломков сгоревшей части музея удалось извлечь около 1500 предметов, в том числе стрелы индейцев Бразилии, ваза из Перу и похоронную урну доколумбовой эпохи.

Также ученым удалось обнаружить фрагменты черепа и часть бедренной кости скелета «Лузии» — женщины, которая жила на территории современной Бразилии 11 500 лет назад.

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