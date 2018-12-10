Ростуризм и Росавиация планируют вернуть российских туристов из Хайнаня

Москва, , 23:33 — REGNUM Ростуризм и Росавиация разрабатывают дорожную карту по возвращению российских туристов с курорта Хайкоу в китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает МИД РФ на своей странице в одной из социальных сетей.

«По нашей информации в данный момент Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки российских туристов домой», — отмечает ведомство.

Уточняется, что Генконсульство России в Гуанчжоу направило правительству указанной провинции ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, около 1,5 тыс. российских туристов, в числе которых 363 жителя Казани, а также туристы из Челябинска, Хабаровска и других городов, не могут вернуться с китайского острова Хайнань из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков.

С 7 декабря авиакомпания «ИрАвиа» приостановила полеты в Хайкоу. Речь идет о сложном решении в безвыходной ситуации, отмечали в авиакомпании, рейсы аннулированы из-за задолженности и систематического нарушения графика выплат «Жемчужной Рекой». Перевозчик заявляет, что готов продолжать полеты лишь после погашения задолженности в полном объеме.

В отношении туркомпании возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, руководство компании, получив от клиентов более миллиона рублей по договорам на оказание туристических услуг, не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены законные интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из России в Китай и обратно.

При этом в конце ноября около 300 российских туристов вынужденно «застряли» в Хайкоу в связи с поломкой лайнера «ИрАвиа».

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