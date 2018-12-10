Руководство Укрпочты пригрозило отключить терминалы «Приватбанка»

Киев, , 22:53 — REGNUM Все терминалы «Приватбанка», находящиеся в отделениях «Укрпошты» будут отключены, если банк не прекратит распространять ложную информацию, заявил глава «Укрпошты» Игорь Смелянский 10 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемый Приватбанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз — завтра все ваши терминалы в сети «Укрпошты» будут отключены», — заявил он, проиллюстрировав своё сообщение листовками, которые распространяли в Черновицкой области.

В листовке сказано, якобы «Укрпошта» с 1 января 2019 года прекращает доставку пенсий и поэтому следует обратиться в Приватбанк для открытия карточки.

Напомним, ранее Смелянский заявил, что в случае отключения отделений «Укрпошты» от отопления, предприятие прекратит доставку счетов за газ населению.

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