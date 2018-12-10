Старые новгородские фельдшерско-акушерские пункты заменяют модульными

Великий Новгород, , 22:19 — REGNUM Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) открылись в Маловишерском районе Новгородской области — в деревне Мстинский Мост и в деревне Веребье. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства региона.

ФАПы установлены вместо прежних, которые располагались в приспособленных помещениях. В деревне Мстинский Мост медицинская помощь будет оказываться 400 жителям, в Веребье — около 1,5 тыс. жителей.

По данным регионального министерства здравоохранения, в 2018 году в регионе было установлено ещё шесть модульных ФАПов: в деревнях Божонка и Холынья Новгородского района, Ивановское и Нагово Старорусского района, Зайцево Крестецкого района и в посёлке Волгино Боровичского района. Также в регионе работают семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Модульные конструкции, установленные в 2018 году, приобретены на средства федерального бюджета — это 24,7 млн рублей, выделенные из резервного фонда правительства РФ.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая с посланием о задачах на 2019 год, поручил организовать в будущем году установку не менее 20 новых модульных ФАПов и работу не менее семи дополнительных передвижных медицинских комплексов.

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