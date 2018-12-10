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Актёр Ефремов опроверг информацию о скандале в больнице

Общество

Михаил Ефремов отвозил свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую в больницу

Москва, 10 декабря 2018, 21:53 — REGNUM  Российский актер Михаил Ефремов опроверг информацию о том, что он якобы устроил скандал в одной из московских клиник. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 10 декабря, в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Ефремов отвез свою мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую в больницу из-за сильных болей в спине. Утверждается, что актёр устроил скандал, не сумев сразу выехать с парковки.

Однако сам Ефремов заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, это бред», — сказал актёр.

Он подчеркнул, что на территорию больницы он заехал беспрепятственно. Что касается Покровской, то визит к медикам он назвал стандартной процедурой.

Напомним, что Ефремов в последние годы достатачно часто делает различные антироссийские заявления. Актёр частый гость на украинском телевидении.

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