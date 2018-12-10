В резерве у ВСУ 200 тыс. человек — генштаб Украины

Киев, , 21:19 — REGNUM Оперативный резерв первой очереди составляет 200 тыс. человек, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Артур Артеменко во время брифинга, сообщило 10 декабря информационное агентство УНН.

«На сегодня оперативный резерв Вооруженных Сил Украины первой очереди составляет более 200 тыс. человек, из которых подавляющее большинство, по результатам социологических опросов, выразили готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника», — рассказал военный чиновник.

Он отметил, что после объявления сборов многие резервисты прибывают в военкоматы без предварительного оповещения.

Ранее Артеменко заявил, что сотрудники военкоматов Киева и Ровно, которые ловили потенциальных призывников на улицах городов, наказаны.

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