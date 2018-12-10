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Мосгорсуд проверит законность продления ареста Кокорина и Мамаева

Общество

Апелляция адвокатов спортсменов будет рассмотрена 18 декабря

Москва, 10 декабря 2018, 20:40 — REGNUM  Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление им меры пресечение в виде ареста. Об этом 10 декабря сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.

По её словам, адвокаты спортсменов настаивают на отмене постановления об аресте своих клиентов и избрании им меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Как сообщается, апелляционные жалобы Мосгорсуд рассмотрит на заседании 18 декабря.

Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также других фигурантов дела ещё на два месяца — до 8 февраля 2019 года.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драк с их участием в центре Москвы. Оба они находятся под стражей с начала октября.

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