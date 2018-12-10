Лашкаргах, Афганистан, , 21:55 — REGNUM Официальные представители 215 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате операции, организованной специальными силами Афганистана, 11 мирных жителей были освобождены из тюрьмы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция Специальных сил Афганистана была проведена на территории уезда Сангин провинции Гильменд.

В ходе операции правительственными силами было убито три боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официальных представителей 215 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции по освобождению мирных жителей из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никто из сотрудников Специальных сил не пострадал.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.