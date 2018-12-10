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Япония будет развивать производство продуктов с отредактированным геномом

Общество

Министерство здравоохранения Японии заявило, что правительство облегчит процедуру проверки продуктов с отредактированным геномом, чтобы стимулировать производство

Токио, 10 декабря 2018, 22:17 — REGNUM  Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии предложило облегчить проверку безопасности продуктов с отредактированным геномом. По словам представителей министерства, умеренное регулирование позволило бы ускорить создание более питательных и полезных продуктов питания.

По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», нововведения не будут касаться генетически модифицированных продуктов (ГМО), которые производятся путем добавления чужеродных генов других организмов. Редактирование генома призвано изменять ДНК растительных культур или животных в определенных пределах.

Согласно отчету министерства, данные разработки помогают улучшить культуру в более короткий срок, в отличие от традиционных методов, таких как скрещивание различных видов или добавление химикатов. Между тем компаниям все равно придется предоставлять отчеты о способах редактирования генов, а также информацию о возможных аллергических реакциях.

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Зарубежная хроника
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