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ООН ведет в ДР Конго поиски двух пропавших миротворцев

Общество

МООНСДРК (Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго) начала поиски двух миротворцев, пропавших во время вооруженных столкновений в ноябре

Киншаса, 10 декабря 2018, 22:27 — REGNUM  Миссия ООН в Демократической Республика Конго начала проведение поисков двоих миротворцев, исчезнувших в ноябре 2018 года во время вспышки вооруженных конфликтов в районе Бени, находящемся на востоке страны.

«Приоритетной задачей МООНСДРК (Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго) является нахождение двух военнослужащих миссии, исчезнувших в ноябре. С этой целью в различных районах местных лесов были расклеены листовки, для того чтобы помочь военнослужащим отыскать дорогу для воссоединения с миссией». — отметил представитель МООНСДРК Флоренс Маршал на пресс-конференции в городе Киншаса.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, пропавшие миротворцы миссии в прошлом месяце принимали участие в совместной военной операции войск МООНСДРК и вооруженных сил ДРК, направленной против угандийских повстанцев организации «Альянс демократических сил» (ADF) в конголезском районе Бени, располагающемся в провинции Северное Киву.

Как сообщается, число погибших в вооруженных столкновениях достигло семи человек, еще 13 были ранены, двое пропали без вести.

На данный момент совместная военная операция против повстанческой группировки «Альянс демократических сил» продолжается в районе Бени, где, по словам представителей МООНСДРК, в течение нескольких недель на войска миссии со стороны данной организации и каких-либо вооруженных групп никаких нападений не происходило.

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Зарубежная хроника
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