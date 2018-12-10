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Известного итальянского актёра и режиссёра причислили к врагам Украины

Общество

В списке уже 145 человек

Известного итальянского актёра и режиссёра причислили к врагам Украины
Elena Torre
Микеле Плачидо (слева)

Киев, 10 декабря 2018, 20:07 — REGNUM  Министерство культуры Украины внесло итальянского актёра и режиссёра Микеле Плачидо в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности», сказано 10 декабря на сайте ведомства.

На данный момент в списке находится 145 деятелей культуры из разных стран.

Напомним, Плачидо известен ролью комиссара Каттани в сериале «Спрут».

Напомним, в октябре 2018 года невъездными на Украину стали российские актёры Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник. Они также угрожают национальной безопасности Украины.

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